Charts Japon : record absolu pour Pokémon E&V, et retour surprise de la PlayStation 4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 novembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Nous avons appris la nuit dernière ques'est octroyé le record absolu avec le meilleur démarrage sur 3 jours dans toute l'histoire des consoles Nintendo. Le Japon n'est évidemment pas en reste :- 4,05 millions de ventes en 3 jours avec le dématérialisé.- Donc le meilleur démarrage de tous les temps, tous supports confondus.- En physique, deuxième meilleur lancement de tous les temps (derrière).On notera donc que le top 3 des plus grands lancements de l'histoire du Japon n'est composé que de jeux Switch :1): 4,05 millions2): 3,45 millions3): 2,68 millionsLa Switch est logiquement propulsée dans de nouvelles hauteurs pour s'approcher des 27 millions au total, suivie par une PlayStation 5 actuellement en bonne forme et… une surprenante PlayStation 4 alors qu'elle n'est plus en production depuis longtemps. On se dira qu'un employé à dû retrouver quelques palettes cachées dans le fond d'un entrepôt.