Microsoft x Activision : Sony accuse son concurrent de vouloir tous les shooters 18+ Microsoft x Activision : Sony accuse son concurrent de vouloir tous les shooters 18+

C'est l'heure du point Activision Blizzard, ou plutôt Call of Duty, licence au cœur des débats entre Sony et Microsoft, et si on évitera de vous faire à nouveau un résumé de la situation, contentons-nous de mettre en avant les nouvelles déclarations de Sony dans une lettre ouverte, à l'attention des régulateurs UK. C'est parti.



Donc Sony met en avant le fait que Microsoft souhaite s'accaparer sur la longueur l'exclusivité des gros shooters 18+, ayant déjà entre les mains Halo, Gears of War et Doom, et souhaitant mettant ajouter à son gantelet d'infinité Call of Duty et Overwatch. Chacun notera que tout le monde semble se contrefoutre de Battlefield et Far Cry mais passons.



Si cela arrivait, Sony table que Microsoft profiterait d'une totale domination pour augmenter les prix de la Xbox tout en délaissant les indépendants. L'accusateur sait de quoi il parle : la PlayStation 5 a récemment augmenté son prix et en avait pas grand-chose à faire de la scène indé en début de vie de la PS3, et d'une certaine façon à la fin de la PS4.



En revanche, s'il y a un point qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est la réponse de Sony à Phil Spencer sur le fait que « Si Nintendo a réussi sans Call of, Sony le peut et a les moyens d'y arriver ». Le constructeur PlayStation indique que le comparatif n'a pas lieu d'être car Nintendo a forgé sa réussite sur les jeux familiaux, et n'a jamais cherché à venir envahir le marché des gros shooters (en tout cas pas depuis longtemps). Le public Nintendo n'a jamais été de fait dépendant de la présence ou non d'un Call of Duty sur sa machine.



A bientôt pour un nouveau point 'Déclarations' (il y en aura jusqu'en mars 2023, minimum).