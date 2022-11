Animal Crossing : New Horizons devient le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon Animal Crossing : New Horizons devient le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon

Qui se souvient de l'époque où les magazines de JV français présentaient dans leurs pages un obscur jeu Nintendo 64 nommé Dobutsu no Mori ? Plus ou moins 20 ans plus tard, la dernière itération en date, Animal Crossing : New Horizons donc, vient selon les données physiques & numériques recueillies par Game Data Library d'obtenir le statut de jeu le plus vendu de tous les temps au Japon.



10,45 millions d'exemplaires messieurs (dames), et ce n'est probablement pas demain la veille que nous verrons un challenger l'approcher même de loin.



1) Animal Crossing : New Horizons (Switch) : 10,45 millions

2) Pokémon Rouge, Vert, Bleu (GB) : 10,23 millions

3) Pokémon Or & Argent (GB) : 7,17 millions

4) Super Mario Bros (Nes) : 6,81 millions

5) Super Smash Bros Ultimate (Switch) : 6,65 millions

6) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) : 6,55 millions

7) New Super Mario Bros (DS) : 6;49 millions

8) Animal Crossing : New Leaf (3DS) : 5,95 millions

9) Pokémon Epée & Bouclier (Switch) : 5,9 millions



10) Pokémon Diamant & Perle (DS) : 5,85 millions

11) Pokémon Noir & Blanc (DS) : 5,54 millions

12) Pokémon Rubis & Saphir (GBA) : 5,4 millions

13) Animal Crossing : Wild World (DS) : 5,35 millions

14) Monster Hunter Freedom 3 (PSP) : 5,3 millions

15) Splatoon 2 (Switch) : 5,11 millions

16) Brain Training 2 (DS) : 5,1 millions

17) Splatoon 3 (Switch) : 5,01 millions

18) New Super Mario Bros Wii (Wii) : 4,67 millions

19) Pokémon X & Y (3DS) : 4,56 millions

20) Dragon Quest IX (DS) : 4,4 millions



Notons qu'il est tout à fait possible, et même probable, que d'ici la fin de la génération Switch, deux autres de ses représentants dépasseront l'ancien patron Super Mario Bros..