Microsoft x Activision : la Commission Européenne opte pour une enquête plus approfondie

Mauvaise nouvelle pour Microsoft sur son projet d'acquisition d'Activision Blizzard : après le Royaume Uni, c'est au tour de la commission européenne de lancer une « phase II » d'enquête, signifiant en bref qu'au lieu de rendre son approbation aujourd'hui même (ou un refus), l'organisme est maintenant libre de demander de nouveaux rapports chez de nombreux acteurs de l'industrie, avant de lâcher sa décision finale en mars 2023.



On ne va pas revenir sur les raisons de cette nouvelle enquête, tout étant déjà trop bien connu, et on rappellera tout de même que c'est à la fin du mois que le puissance organisme US livrera son rapport… sauf si elle opère également pour une Phase II.



Rien de surprenant en tout cas pour les concernés, Phil Spencer ayant anticipé la nouvelle enquête européenne, décrite de sa part comme « juste » et « justifiée » en étant persuadé que l'accord sera au final approuvé, tandis que Bobby Kotick (PDG d'Activision Blizzard) estime que « le processus se déroule comme prévu ».