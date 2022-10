Square Enix met à jour les ventes totales de Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts Square Enix met à jour les ventes totales de Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts

Avec un peu de retard car il faut bien faire les comptes en détails, Square Enix a mis à jour le total des chiffres de ventes pour ses trois piliers, permettant d'apprendre que la franchise Final Fantasy a dépassé les 173 millions de ventes au 31 mars 2022, soit 9 millions de plus en un an.



Dragon Quest atteint lui les 85 millions (+ 2 millions) pendant que Kingdom Hearts touche les 36 millions (+ 1 million depuis le rapport spécial de novembre 2021).



Les principaux jeux de l'avenir de Final Fantasy :



- Final Fantasy XVI (été 2023)

- Final Fantasy VII Rebirth (hiver 2023)



Concernant Dragon Quest :



- Dragon Quest Treasures (décembre 2022)

- Infinity Strash Dragon Quest Dai (2023)

- Dragon Quest III HD (N.C.)

- Dragon Quest XII (N.C.)



Et pour Kingdom Hearts :



- Kingdom Hearts IV (N.C.)