En 2023, Tales of Symphonia continuera de se contenter du 30FPS En 2023, Tales of Symphonia continuera de se contenter du 30FPS

C'est avec une certaine indifférence que nous avons accueilli hier l'annonce de Tales of Symphonia Remastered, et c'est avec un sourire cynique que nous découvrons certains « détails » de cette nouvelle édition prévue début 2023 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch :



- 1080p dans tous les cas (normal)

- 720p sur Switch en nomade (normal)

- 30FPS sur chaque machine

- 50 balles en boîte via « l'Édition de L'Élu »



On comprend donc qu'il s'agit à nouveau dans ses bases de la version PlayStation 2, celle sur GameCube restant l'unique sur console à proposer le 60FPS. Et ouais.