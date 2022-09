[Rumeur] Vers un retour de Project Zero 4 [Rumeur] Vers un retour de Project Zero 4

Au moment du lancement de La Prêtresse des Eaux Noires, le directeur de la franchise Project Zero exprimait déjà son souhait de remasteriser d'autres épisodes de la franchise et il semble que l'homme a obtenu l'approbation de Koei Tecmo selon l'insider reconnu « The Snitch », qui tease l'annonce proche d'un équivalent pour Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclips, ce qui serait une aubaine : ce quatrième (sur Wii) n'a jamais quitté le Japon.



Peut-être une annonce cette semaine au TGS ou lors du prétendu Nintendo Direct de demain. La confirmation ne surprendrait pas vu le relatif succès du remaster de La Prêtresse des Eaux Noires : 340.000 ventes en 3 mois (sur plusieurs supports certes), contre 150.000 sur Wii U dans toute sa carrière.