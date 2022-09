Jeff Grubb : le prochain Nintendo Direct serait maintenu pour la semaine prochaine Jeff Grubb : le prochain Nintendo Direct serait maintenu pour la semaine prochaine

Bonne nouvelle. Si l'on en croit les informations de Jeff Grubb, les rumeurs d'hier sur un risque de report du prochain Nintendo Direct (en lien avec le décès de la reine Elizabeth II) étaient certes vraies mais l'impact n'est apparemment que « mineur ».



Juste quelques « ajustements » et l'on peut s'attendre à une annonce officielle dès le début de la semaine prochaine, pour quelque chose qui aurait lieu mardi, mercredi ou jeudi. On croise les doigts, en espérant qu'il s'agira bien d'un vrai Direct pour commencer à entrevoir le calendrier first-party de 2023, et pas juste un « Mini ».