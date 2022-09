Cyberpunk 2077 n'aura qu'une seule extension

L'information fut au départ lâchée discrètement par l'un des porte-paroles sur Youtube, et vient maintenant d'être pleinement officialisée par les dirigeants de CD Projekt Red : contrairement àqui avait eu droit à deux grosses extensions,n'en aura qu'une seule, « Phantom Liberty » donc, dont les contours ont été dévoilés il y a quelques jours.La boîte restera néanmoins « pleinement engagée » dans la franchiseau-delà de ça, ne serait-ce qu'avec le jeu multijoueur dont on ne sait encore pas grand-chose, mais aussi « de nouvelle histoires » et « de nouvelles expériences », et pas seulement dans le cadre JV, preuve avec la série anime Netflix à venir la semaine prochaine.Mais aussi :sera exclusif au PC et aux consoles New Gen pour pouvoir mieux en exploiter la technologie.- La MAJ parue mardi était le dernier patch majeur des consoles old-gen.- La nouvelle sagasera composée de « plusieurs jeux » (logique).