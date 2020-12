Johnny Silverhand et Alt Cunningham Johnny Silverhand et Alt Cunningham



La carte de Night City et son centre ville. La carte de Night City et son centre ville.

Cyberpunk, en dehors d’être le genre de fiction dont on retrouve des œuvres populaires comme Akira ou Ghost in the Shell, c’est aussi une série de jeux de rôle sur table créée par Mike Pondsmith du studio R. Talsorian Games en 1988, Cyberpunk et surtout le 2e opus de la série étant un gros succès pour l’entreprise à travers le monde.Un RPG sur table ou RPG Papier pour ceux qui l’ignorent, c’est un jeu de rôles où plusieurs personnes se réunissent autour d’une table pour créer des personnages et des histoires avec l’intervention d’un narrateur, le maitre du jeu, et avec utilisation de dé pour simuler le hasard de chaque action. Quand j’étais à Toulouse dans les années 1999, j’avais j’ai joué une ou deux fois avec de jeunes adultes et c’était cool de souvenir mais je n’ai plus jamais refais de jeu de rôle sur table depuis.Je ne connaissais absolument pas la série Cyberpunk avant de jouer à 2077 alors désolé par avance du fait que je vais rester assez sommaire, mais on parle beaucoup de Cyberpunk 2077 le jeu vidéo depuis son annonce et pas tellement des jeux de rôles dont il est du coup chronologiquement canonique (j'ai vu un article de Polygon mais seulement maintenant dans le cadre de recherche pour cet article) que je trouve cela dommage de passer à coté de ces informations. Au moins si j’éveille la curiosité de certains d’en apprendre davantage sur la série par eux-mêmes, ça sera ça de gagné.- Cyberpunk (sorti en 1988 ), plus connu sous le nom de Cyberpunk 2013 ou également Cyberpunk: The Roleplaying Game of the Dark Future, est le premier jeu de rôle sur table de la série. Il est composé au total de 6 livres extensions parus en 1988 et en 1989 pour s’immerger dans l’univers du jeu : Friday Night Firefight, View from the Edge, Welcome to Night City, Near Orbit, Rockerboy et Solo of Fortune. Cyberpunk 2013 pose les bases du jeu de rôle et de l’univers avec la ville de tous les intérêts, Night City, ainsi que les personnages comme Johnny Silverhand, Alt Cunningham, Kerry Eurodyne, Rogue ou encore la famille Arasaka parmi tant d'autres. Il est possible de jouer son propre personnage avec une des 9 classes proposées : Netrunner, Technie, Cop, Nomad, Fixer, Media, Solo, Corpo et Rockerboy.- Hardwire (sorti en 1989), un livre extension non-canonique à Cyberpunk 2013 mais permettant aux joueurs de suivre une histoire alternative 40 ans après le jeu d’origine.- Cyberpunk 2020 (sorti en 1990), stylisé "Cyberpunk 2.0.2.0." (ou Cyberpunk Version 2.0.2.0) est le second opus du jeu de rôle sur papier et le plus populaire à ce jour à travers le monde, se déroulant 7 ans après les évènements du premier jeu de rôle en innovant son concept initial et ses règles. S’il y a bien un jeu à retenir, c’est celui-là : Il y a une vingtaine de livres extensions qui développent un maximum l’univers de Cyberpunk 2020 que je ne vais pas les citer, faisant intervenir de nouveaux personnages comme Adam Smasher l’ennemi juré du fameux Johnny. Night City est d’ailleurs ici officiellement située entre San Francisco et Los Angeles. Ce jeu servira de base à Cyberpunk 2077 (avant de devenir sa suite 57 ans après).- Cyber Generation (sorti en 1993), un livre extension de Cyberpunk 2020 se déroulant 7 ans après et détachant du jeu d’origine (qui comme Hardwire deviendra non-canonique à la série).- Cyberpunk 203X ou Cyberpunk V3.0 (sorti en 2005), le jeu mal aimé des fans car revoyant pas mal d’aspect appréciés par ces derniers et utilisant des photos de figurines au lieu des dessins. Ce jeu ne sera au final plus considéré comme canoniques.- Cyberpunk Red (sorti en 2019), actuellement le dernier jeu de rôle papier de la série, annoncé en même temps que le jeu vidéo Cyberpunk 2077 par CD Projekt Red et faisant le lien entre 2020 et 2077. Le jeu retravaille également certains éléments vu dans Cyberpunk V3.0 et propose des artworks dans le style de Cyberpunk 2077.- Cyberpunk 2077 (2020), le jeu vidéo qu’il est inutile de vous présenter. A l’origine cela devait être l’adaptation vidéoludique de Cyberpunk 2020 (à l'image de l'adaptation de The Witcher) avant de devenir sa suite directe 57 ans après (et comme par hasard il sort en 2020 haha).- Cyberpunk: Edgerunners (prévu pour 2022), la série anime produite par Studio Trigger (Gurren Lagenn, Kill la Kill) et édité par Netflix en partenariat avec CD Projekt Red. Pour rappel, ça sera une série standalone de 10 épisodes.Voilà, n'hésitez pas à donner des informations complémentaire si vous avez de quoi partager ou à me corriger sur les détails que j'ai pu donner ici.