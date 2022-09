Masayasu Ito : la retraite après s'être occupé du hardware PlayStation depuis la PS3

On pourra dire que Masayasu Ito a été un parfait fidèle de Sony : l'homme a rejoint la boîte en 1986 (il avait 24 ans) pour s'occuper de secteurs annexes avant de véritablement poser sa marque dans la branche PlayStation en 2000, n'ayant du coup rien à voir avec la PlayStation 2 mais fut ensuite l'une des têtes pensantes dans les générations suivantes.Certes, on laissera de coté la PlayStation 3 dont les mauvais choix de conception laissent encore aujourd'hui des traces (il suffit de voir la rétro PS5), mais personne ne pourra critiquer la R&D de la PSP, et encore moins la PlayStation 4 où Ito fut de ceux qui ont souhaité une architecture PC et une priorité faite à la RAM pour satisfaire le plus grand nombre de développeurs. Avec le succès qu'on lui connaît.La PlayStation 5 aura donc été son ultime chantier, Ito n'optant pas soudainement pour l'infidélité mais tout simplement la retraite dès le 1er octobre 2022 (à 60 ans).