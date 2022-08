Officiel : le PSVR 2 arrivera début 2023

Hé bien ça a le mérite d'être aussi clair que possible : le PlayStation VR 2 sortira début 2023. Voilà. Pas de communiqué mais un simple tweet de la marque pour affirmer cette information autour de ce hardware dont on attend évidemment le prix, et forcément des précisions sur les titres de lancement.Les PlayStation Studios se sont d'ailleurs montrés très discret sur le sujet, en dehors de, mais les tiers sont déjà chaud entre des compatibilités pour, sans oublier des titres purement dédiés dont, le nouveau, et très probablement le prochain jeu de Mizuguchi ().