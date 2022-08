Charts US : un F2P au sommet des ''ventes'', et gros départ pour Xenoblade Chronicles 3 Charts US : un F2P au sommet des ''ventes'', et gros départ pour Xenoblade Chronicles 3

On file du coté des USA avec l'habituel rapport mensuel de NPD où, pour le mois de juillet, c'est de nouveau la PlayStation 5 qui fut la console la plus populaire en terme de revenus, sans savoir réellement si elle est également première des ventes mais qu'importe : pour elle comme la Xbox Series, un nombre plus important de stock a permis d'amoindrir la chute générale du CA par rapport à l'année dernière (seulement -9 %, et un chiffre équivalent à 2020).



UP : des précisions finalement.



En valeur de ventes :

1) PlayStation 5

2) Xbox Series

3) Nintendo Switch



En unités vendues :

1) Nintendo Switch

2) PlayStation 5

3) Xbox Series



Coté Software



- Il est impressionnant de voir Multiversus au sommet des « ventes », alors qu'il s'agit de base d'un F2P et que ce bilan vient donc des « Packs Fondateurs » sur les différents stores dématérialisés.

- Une petite tape dans le dos pour Digimon Survive qui s'en sort bien.

- Xenoblade Chronicles 3 a potentiellement fait le meilleur démarrage de la série même si cela reste à confirmer. Dans tous les cas, le lancement est jugé excellent : 4e place en seulement 2 jours de ventes, sans même inclure les ventes dématérialisées contrairement à la plupart des autres.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUILLET 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1) Multiversus (NEW)

2) Elden Ring

3) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

4) Xenoblade Chronicles 3 (NEW)

5) Call of Duty : Vanguard

6) MLB The Show 22

7) Mario Kart 8 Deluxe

8) Digimon Survive (NEW)

9) Minecraft

10) F1 2022



11) Kirby et le Monde Oublié

12) Super Smash Bros Ultimate

13) Animal Crossing : New Horizons

14) Overwatch

15) Légendes Pokémon : Arceus

16) Nintendo Switch Sports

17) COD Black Ops : Cold War

18) Far Cry 6

19) COD Black Ops 4

20) Monster Hunter Rise





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1) Elden Ring

2) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

3) Légendes Pokémon : Arceus

4) Horizon : Forbidden West

5) MLB The Show 22

6) Call of Duty : Vanguard

7) Gran Turismo 7

8) Kirby et le Monde Oublié

9) Mario Kart 8 Deluxe

10) Madden NFL 22



(Aucun changement par rapport au mois dernier)