Square Enix : une figurine Cloud en NFT Square Enix : une figurine Cloud en NFT

Malgré les critiques de la grande majorité des joueurs (le reste ne comprenant rien) devant cette nouvelle mode, Square Enix persiste et signe dans son intention de s'implémenter dans l'univers de la blockchain, mettant dès aujourd'hui en vente une nouvelle figurine de Cloud tirée de la version d'origine de Final Fantasy VII.



Dans les faits, cette production Bring Arts de 15cm environ de hauteur existe bien en « physique » pour l'équivalent de 129,99€, mais nous avons également droit à une édition « Digital Plus » à 159,99€ ajoutant simplement un certificat d'authenticité attestant que vous possédez une version numérique dite NFT dont on laissera chacun juger de l'utilité si ce n'est l'espoir de revendre un jour ce « jeton » plus cher. Ce qui n'est pas encore possible notez…



Bref, ça continue de tâter le terrain, surtout chez un éditeur qui a investi l'équivalent de 35 millions de dollars dans la société toute fraîche Zebedee, cette dernière souhaitant collaborer avec des développeurs pour directement intégrer des bitcoins dans le jeu vidéo.