Returnal : Housemarque compte reprendre les idées abandonnées pour sa prochaine licence Returnal : Housemarque compte reprendre les idées abandonnées pour sa prochaine licence

Car rien ne doit se perdre, surtout si c'est de bonnes idées, Housemarque a déclaré via une interview accordée à VGC que lors du chantier Returnal, malgré un meilleur budget et le soutien financier de Sony, il était impossible d'inclure toutes les choses que l'équipe souhaitait, même parfois différents « systèmes narratifs ».



Et comme on vient de le dire, rien n'a été balancé à la poubelle, ou disons pas tout, car la « senior narrative designer » Eevi Korhonen annonce que cette matière première sera exploitée dans le prochain jeu du studio, de nouveau une licence inédite, qui a toutes les chances d'être encore plus ambitieuse selon les propos lâchés : cette fois, le studio a l'expérience de gros projet et de l'architecture PlayStation 5.



Vivement. Et en attendant, alors que le titre sera offert à tous les abonnés PS Plus « Extra » et « Premium » dès le 23 juin, des rumeurs courent sur un portage PC.