Une sortie imminente pour Goldeneye 007 HD ? Une sortie imminente pour Goldeneye 007 HD ?

Toujours dans le cadre de la prochaine conférence Xbox x Bethesda, on peut désormais s'attendre clairement à l'officialisation attendue de Goldeneye 007 HD vu le dernier indice en date.



Car après l'apparition de premiers succès débloqués par des développeurs de Rare l'année dernière, c'est maintenant la liste complète (voir ci-dessous) qui est apparue sur les serveurs Xbox, laissant entendre la haute possibilité d'une sortie imminente, avec pourquoi pas un shadow-drop dimanche soir.



On croise les doigts pour pouvoir redécouvrir au plus vite ce monument de l'ère 64.