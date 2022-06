Quelques visuels pour Resident Evil 4 Remake Quelques visuels pour Resident Evil 4 Remake

Officialisé pas plus tard que la nuit dernière avec une bande-annonce durant le State of Play de Sony, Resident Evil 4 Remake revient nous refaire coucou avec une poignée de visuels et une déclaration de l'équipe, ne faisant que confirmer les rumeurs : le scénario sera « ré-imaginé », la prise en main sera amélioré (pas du luxe quand on se souvient de l'original) et l'équipe en charge du projet sera la team Resident Evil 2 Remake, et non celle du 3, déboutée par Capcom après le relatif échec commercial de ce dernier.



Le titre sortira le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec la promesse de « contenu » dédié au PlayStation VR 2, casque qui servira également à redécouvrir Resident Evil Village, lui aussi ayant quelques informations sous le coude :



- La version VR est pour l'heure exclusive à la PS5.

- Cette version aura droit à des modifications dans le gameplay, comme le fait de pouvoir tenir une arme dans chaque main.

- Capcom compte exploiter toutes les nouvelles features du casque pour bien nous faire flipper.