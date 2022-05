Sony : La France dans le top 5 des plus gros marchés de la PlayStation 5

On reste dans le dernier rapport annuel de Sony sur tout ce qui touche à ses ambitions stratégiques et la situation actuelle, avec un très intéressant top des marchés les plus importants pour la PlayStation 5, où l'on découvre que le Japon est tout de même à la troisième place avec environ 1,5 million de consoles vendues, une place aidée par le découpage des territoires européens. Notez que la France est donc 5e mondialement.Mais le point le plus important reste la Chine, seul pays au monde où la PlayStation 5 a sur le même laps de temps de l'avance sur la PlayStation 4 : 670.000 PS5 écoulés sur le marché contre 250.000 PS4 au même point de la carrière. Le pays compte également 300.000 abonnés PS Plus, soit trois fois plus que début 2015. Les choses avancent…Top des pays où la PlayStation 5 s'est le plus vendue :1. USA2. Royaume-Uni3. Japon4. Allemagne5. France6. Chine7. Canada8. Australie9. Italie10. Espagne