Plus de 13 millions pour Elden Ring Plus de 13 millions pour Elden Ring

Ce n'était plus le cas depuis un moment mais définitivement, on se plaît à dire que les productions FromSoftware n'ont plus rien de quelque chose « de niche » : à la date arrêtée du 31 mars (donc en un peu plus d'un mois de carrière), Elden Ring s'est écoulée à 13,4 millions d'unités à travers le monde, ce chiffre cumulant versions physiques expédiées et ventes dématérialisées.



De quoi défoncer les performances de Dark Souls III (10 millions en plusieurs années) et Sekiro (5 millions), alors qu'il reste une longue vie au dernier né pour continuer de grimper sur chacun des supports. Bravo.