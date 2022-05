Return to Monkey Island : Ron Gilbert prend la défense de la nouvelle direction artistique Return to Monkey Island : Ron Gilbert prend la défense de la nouvelle direction artistique

L'annonce de Return to Monkey Island fut un grand moment pour les fans de la saga, surtout en apprenant que ce grand retour de la franchise est programmé pour cette année (uniquement sur PC, pour le moment en tout cas), mais des critiques ont commencé à se lever envers le nouveau design spécialement pondu par Rex Crowle, ancien de Media Molecule (et ça se voit), légèrement attristé par la situation au point de pousser Ron Gilbert à la défense :



« J'ai fait un seul et unique jeu en pixel art dans toute ma carrière, et ce fut Thimbleweed Park. Monkey Island 1 et 2 n'avaient rien de jeux en pixel art, car utilisaient des technologies artistiques de pointe. Si j'étais resté pour faire Monkey Island 3, il n'aurait pas ressemblé au 2 car nous aurions continué d'aller de l'avant, et Day of the Tentacle en est le parfait exemple. »



« Au départ, Dave et moi avions commencé à réfléchir à du pixel art pour Return to Monkey Island, mais ça ne collait pas. Nous ne voulions pas faire un jeu retro. Chaque article sur Thimbleweed Park le qualifie de jeu rétro et je ne voulais pas que Monkey Island en soit un. Je voulais continuer à faire avancer Monkey Island parce que c'est intéressant, amusant et passionnant. La franchise a toujours été comme ça. »



Bref, en résumé, vivez avec votre temps. Et ce n'est pas comme si aujourd'hui, nous manquions de pixel art.