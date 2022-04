Shin Megami Tensei V tape le million

Après un lancement record pour la franchise,a profité du bouche-à-oreille depuis le début d'année pour gratter 200.000 unités supplémentaires, lui permettant d'être officiellement le premier épisode de la franchise à dépasser le million d'exemplaires écoulés à travers le monde (distribution physique + ventes dématérialisées).On dépasse donc facilement la performance du quatrième épisode (un peu plus de 600.000), mais on restera loin de la stature de, autrefois considéré comme un simple spin-off, dont le cinquième épisode a dépassé les 3 millions (et près de 2 millions de plus pour la version).