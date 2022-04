Cyberpunk 2077 : la première extension en 2023

est né dans la douleur mais maintenant que l'essentiel des problèmes sont corrigés, en plus de l'upgrade New Gen disponible depuis peu, les choses sérieuses peuvent commencer pour la première extension qui mobilisait déjà 160 personnes l'été dernier, et donc bien plus aujourd'hui.Il ne faudra pas non plus être trop impatient, le vice-président (et directeur financier) Piotr Nielubowicz déclarant qu'il faudra attendre 2023 pour voir cet ajout massif arriver, payant forcément comme les extensions de, et l'on nous promet (même si l'on n'en doutait pas) que nous aurons droit à un scénario inédit. Entre temps, d'autres DLC gratuits arriveront, qu'on espèce un peu plus garni que le premier (un blouson, une veste et une bagnole).Rappelons enfin si vous n'étiez pas là hier que le titre a dépassé les 18 millions de ventes depuis son lancement en décembre 2020.