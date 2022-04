Cyberpunk 2077 arrive aux 18 millions, pendant que The Witcher 3 tape les 40 millions Cyberpunk 2077 arrive aux 18 millions, pendant que The Witcher 3 tape les 40 millions

Il était temps de cracher une MAJ des chiffres de Cyberpunk 2077 et c'est chose faite : 18 millions de ventes, ce qui n'est pas non plus un énorme bond par rapport aux 13,7 millions de fin 2020 alors que le titre s'est largement corrigé depuis, en plus d'avoir accueilli sa MAJ New Gen (et on ne parle pas des promos massifs). The Witcher 3, dont l'upgrade est justement reporté à on ne sait quand, a dépassé les 40 millions à ce jour.



Et sinon :



- Les extensions de Cyberpunk 2077 sont désormais en chantier.

- On nous rappelle qu'un nouveau The Witcher est en route, sous Unreal Engine 5.

- Le studio « The Molasse Flood » travaille sur un titre non annoncé d'une licence CDPR (ils en ont que 2 donc…).

- Gwent aura droit à un mode solo.

- Des projets non-annoncés sont en réflexion (concepts et idées).