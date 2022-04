Bandai Namco travaillerait avec Nintendo pour un remaster-remake (jeu action 3D) Bandai Namco travaillerait avec Nintendo pour un remaster-remake (jeu action 3D)

Quelques offres d'emploi du coté de Bandai Namco mentionne clairement un projet de remaster ou remake d'un « jeu d'action 3D » (terme aujourd'hui très vague), en collaboration directe avec Nintendo, ce qui réduit un champ des possibles néanmoins toujours très large. Au moins, ce n'est pas Baten Kaitos quoi (et c'est dommage)…



Bandai Namco qui est loin de sa collaboration avec Nintendo sur Switch, ayant contribué à Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, Arms tout en développant directement Pokken Tournament DX et New Pokémon Snap. Pour le mystérieux titre, on vous laisse spéculer.