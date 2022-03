[Rumeur] Une série TV God of War ? [Rumeur] Une série TV God of War ?

Après un bon coup d'essai commercial pour PlayStation Productions (Uncharted le film quoi), la branche de Sony continue de progresser avec plusieurs projets dans les cartons dont un vient de se rajouter, du moins si l'on en croit les sources dites sûres de Deadline : une série TV God of War, en Live, et avec aux commandes les créateurs de The Expanse, mais aussi Rafe Judkins, créateur de La Roue du Temps.



Pas plus d'informations si ce n'est que l'heureux partenaire serait Amazon, prouvant une nouvelle fois qu'en attendant que Sony propose un jour son propre service VOD (qui sait ?), tous semblent conviés à la table des adaptations :



- Uncharted : cinéma puis diffusion Netflix

- Ghost of Tsushima : cinéma puis diffusion Netflix

- The Last of Us : série HBO

- Twisted Metal : série Peacock



En rumeur :



- God of War : série Prime Video

- Gran Turismo (inconnu)