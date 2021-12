Atlus : le RPG Project Re Fantasy a atteint ''un point culminant'' dans son chantier Atlus : le RPG Project Re Fantasy a atteint ''un point culminant'' dans son chantier

Lorsqu'on évoque actuellement Atlus et outre le lancement récent de Shin Megami Tensei V, on pense naturellement à l'anniversaire de la franchise Persona, avec des annonces qui vont perdurer jusqu'à la fin d'année prochaine, dont peut-être un remake/remaster de Persona 3 selon diverses rumeurs. Bref.



Si on revient sur le développeur, c'est surtout parce que le producteur Katsura Hashino a évoqué un chantier qu'on pourrait avoir tendance à oublier : Project Re Fantasy, ambitieux RPG façon heroic-fantasy annoncé en 2016 avant d'avoir trouvé « la bonne direction » en 2019. Et les choses semblent bien avancer, encore heureux d'ailleurs, quand l'homme déclare dans le cadre de ses vœux auprès de Famitsu que le développement a atteint « un point culminant » malgré quelques problématiques non spécifiées, et laisse entendre que 2022 pourrait être enfin la bonne année pour remettre en avant cette « nouvelle œuvre totalement différente » des séries habituelles d'Atlus.



Croisons les doigts.