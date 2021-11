Halo Infinite : le multi lance sa Saison 1 et son Battle Pass... là maintenant !

On n'y croyait pas malgré la rumeur, mais c'est pourtant vrai : Microsoft nous fait le coup de l'énorme shadow-drop en lançant d'une certaine façon le multi deC'est certes encore considéré comme de la bêta mais le premier Battle Pass consacré à Reach est déjà disponible, donc sur PC (Steam et MS Store), Xbox Series et Xbox One, sous la forme d'un F2P comme attendu.- Toutes les cartes sont présentes.- Les défis aussi.- La progression sera conservée.BONUS :- Le tout petit teaser de la série TV attendue en streaming chez Paramount courant 2022.