[Rumeur] Jeff Grubb : le ''Smash Bros-like'' de Warner Bros est bien en production

C'est via Reddit qu'est apparu la folle rumeur d'une espèce de Smash Bros-like par Warner Bros, qui irait piocher dans un peu et n'importe quoi, de Mortal Kombat à Batman en passant par Le Seigneur des Anneaux, Mad Max ou encore Scooby Doo et Tom & Jerry. Oui ça surprend mais après la production de Nintendo ou encore un certain PlayStation All-Stars qui voyait sur le même ring Parappa, Nathan Drake, Kratos et Fat Princess… Tout est possible quoi.



Et bref, un certain Jeff Grubb est venu répondre à ces bruits de couloirs en attestant que le « Multiversus » de Warner Bros était bien une réalité, mais que contrairement à ce que l'on pouvait lire sur Reddit, NetherRealm n'est aucunement impliqué dans la production, et va en rester au futur Mortal Kombat 12.