The Last of Us II débarque sur le PS Now The Last of Us II débarque sur le PS Now

Le programme des jeux PlayStation Now du mois d'octobre est tombé avec en tête d'affiche The Last of Us : Part II (disponible sur le service jusqu'au 3 janvier 2022), ce qui n'est pas rien puisque cela signifie que les joueurs PC pourront jouer à la petite perle des Dogs pour la première fois via le Cloud.



Les autres titres sont :



- Fallout 76

- Desperados III

- Final Fantasy VIII Remastered

- Amnesia Collection

- Victor Vran

- Yet Another Zombie Defense HD



Pour rappel au cas où, contrairement aux joueurs PC, ceux sur PS5 et PS4 peuvent directement télécharger chacun des titres sur leur machine.