Xbox Series : une nouvelle carte d'extension (512Go) devrait bientôt être annoncée Xbox Series : une nouvelle carte d'extension (512Go) devrait bientôt être annoncée

A ceux qui ne veulent pas non plus cracher 249,99€ pour étendre leur stockage Xbox Series, mais qui ont néanmoins besoin d'un peu plus de place, une offre moindre devrait prochainement arriver : Windows Central que plusieurs revendeurs commencent à lister une nouvelle carte d'extension Seagate cette fois de 512Go, qui devrait coûter entre 149 et 169€ selon les taxes appliquées.



Une aubaine surtout pour les possesseurs de Xbox Series S et ses pauvres 350Go de place (en enlevant la place allouée à l'OS) et selon les mêmes sources, ça devrait arriver dans les bacs le 14 novembre.