Super Mario (le film) : précision concernant la sortie et des noms coté doubleurs US

Dans la dernière ligne droite du Nintendo Direct, un Shigeru Miyamoto un peu plus grisonnant que lors de sa dernière apparition est venu nous parlerdu filmcréé par le studio Illumination (doncainsi que), spécifiant que la sortie cinéma tombera en décembre 2022 aux USA et probablement dans les alentours chez nous, si du moins le Covid ne fout pas à nouveau le bordel d'ici-là, avec même un aperçu fort étonnant coté doubleurs US :- Chris Pratt (Mario)- Anna Taylor-Joy (Princesse Peach)- Charlie Day (Luigi)- Jack Black (Bowser)- Keegan-Michael Key (Toad)- Seth Rogen (Donkey Kong)- Kévin Michael Richardson (Kamek)- Fred Armisen (Cranky Kong)- Sebastian Maniscalo (Spike)Et Charles Martinet dans tous ça, qui est quand même la voix historique de Mario et plein d'autres persos de l'univers Mario ? Il sera présent, mais en tant que cameo dans un rôle encore inconnu. Soit.