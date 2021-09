J.Grubb : à l'instar de Starfield, The Elder Scrolls VI ne sortira pas sur PS5 J.Grubb : à l'instar de Starfield, The Elder Scrolls VI ne sortira pas sur PS5

A la question de savoir quand The Elder Scrolls VI sera disponible sur les différents stores, bien renseigné sera celui qui y répondra et sans aller jusque là, Jeff Grubb vient au moins indiquer sur quels supports il sortira. Ou plutôt ne sortira pas.



Car si ce gros morceau du catalogue Bethesda sortira bien évidemment sur PC et Xbox Series, l'homme indique ouvertement selon ses sources qu'à l'instar du futur Starfield, la PlayStation 5 devra faire sans, ce qui risque d'être un coup dur vu le potentiel commercial de l'après-Skyrim, lui qui s'est vendu à plus de 30 millions d'unités (et même davantage vu que le référencement date de 2016).



Ironiquement, on rappellera tout de même que The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition sortira lui sur consoles Sony le 11 novembre (également sur PC et Xbox), incarnant une Complete Edition avec en bonus 500 éléments payants du Creation Club, dont des armes, des magies, des donjons, des missions, etc.