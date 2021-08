Polygon revient sur la fermeture de Sony Manchester, le studio qui n'a jamais pu sortir un jeu Polygon revient sur la fermeture de Sony Manchester, le studio qui n'a jamais pu sortir un jeu

Polygon a dressé un sympathique article pour expliquer les raisons de la fermeture de Sony Manchester, l'une des anciennes tentacules des PlayStation Studios, qui n'a malheureusement jamais eu la chance de sortir le moindre projet.



Grâce à quelques retours de la part d'anciens employés, forcément restés sous anonymat, nous en savons un peu plus sur l'histoire de ce studio né en 2015 sous l'impulsion de Sam Coates, promu directeur de cette branche après avoir dirigé le groupe de développement créatif (sorte de boite à idées, en plus des tests utilisateurs). Et dès cette année, Coates s'attarde à recruter une quinzaine de talents dans le but de faire de Sony Manchester l'un si ce n'est LE principal pilier de PlayStation Studios en matière de VR, reprenant de suite l'une des idées d'Evolution Studios qui plaisait énormément à Eric Matthews (alors vice-président de Sony Worldwide Studios) : le retour du jeu d'hélicoptère totalement orienté action à l'ancienne, façon Desert Strike.



Il y avait même un nom (assez moche en passant), CSAR : Combat, Search and Rescue, et de suite un concept : tout simplement de l'action et du sauvetage dans le cockpit d'un hélicoptère de combat, avec un co-pilote pour nous donner des indications et une base centrale sous forme de porte-avions où l'on choisirait sa prochaine mission, etc.



Pourquoi pas, mais qu'est-ce qui a foiré alors ? Tout simplement le manque de considération de la part de Sony à l'égard du studio, ou alors un trop plein de confiance, car pendant presque 5 ans, il y avait des chefs de projet trop occupés ailleurs, dont Eric Matthews qui avait un poste trop important chez Sony pour regarder dans les moindre recoins. Et malgré toute la bonne volonté de l'équipe, le manque de talent et d'organisation s'est fait ressentir sur la longueur, et apparemment un manque de motivation quand on nous parle d'un Sony qui a tellement eu peu d'égard envers son studio que les responsables auraient visiblement « oublié » de déménager l'équipe dans un bureau neuf (resté du coup inoccupé), les laissant dans un espace loué sans « image de marque », et donc la sensation de n'être qu'une team externe.



Bref, le chantier patauge, tout le monde s'en fout, jusqu'en 2019 où Hermen Hulst est nommé à la tête des Worldwide Studios, ce qui conduit comme à chaque fois à une petite descente chez chaque studio, un dossier de possible restructuration sous le bras, histoire de « vérifier si tout va bien ».



Et là, vous devinez la suite : entre une équipe démotivée car pleinement consciente que la Next Gen approchait (et un désintérêt pour le PSVR de première génération) et un Sony qui a constaté que rien de suffisant n'avait été fourni en bientôt 5 ans, l'inéluctable est arrivée, à savoir une annonce de fermeture quelques mois plus tard, plus précisément en février 2020.