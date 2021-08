Charts US : Zelda SS forcément premier, pendant que Monster Hunter Stories 2 crée la surprise Charts US : Zelda SS forcément premier, pendant que Monster Hunter Stories 2 crée la surprise

Nouveau rapport venu des USA, donc via l'institut NPD pour le mois de juillet, qui atteste que le marché se porte très bien avec une hausse de 10 % du CA général mais aussi et surtout des ventes hardwares qui ont quasiment doublées, ce qui est assez logique vu qu'on a deux nouvelles machines, mais on est quand même sur le plus gros quota vu depuis 2008.



En vrac :



- La Switch est toujours première au niveau des ventes brutes.

- La PS5 est première en valeur de ventes (vendue plus chère en même temps).

- Nintendo est l'éditeur qui a ramassé le plus de pognon.

- Monster Hunter Stories 2 s'est 3 fois plus vendu que le total du premier épisode !



MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUILLET 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. The Legend of Zelda : Skyward Sword

2. COD Black Ops : Cold War

3. Monster Hunter Stories 2

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Minecraft

6. Mario Golf : Super Rush

7. MLB The Show 21

8. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

9. COD Modern Warfare

10. Super Smash Bros. Ultimate



11. Ratchet & Clank : Rift Apart

12. Animal Crossing : New Horizons

13. Tony Hawk's Pro Skater 1+2

14. Super Mario 3D World

15. Mortal Kombat 11

16. NEO The World Ends With You

17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

18. Pokémon Epée & Bouclier

19. Resident Evil Village

20. Assassin's Creed Valhalla





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops Cold War (=)

2. MLB The Show 21 (+1)

3. Resident Evil Village (-1)

4. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (=)

5. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (=)

6. Monster Hunter Rise (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Minecraft (+2)

9. Assassin's Creed Valhalla (-1)

10. Animal Crossing : New Horizons



Viré du classement : Outriders