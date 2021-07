[Rumeur] J.Grubb : le retour de Dead Space se fera bien par un remake intégral du premier [Rumeur] J.Grubb : le retour de Dead Space se fera bien par un remake intégral du premier

La rumeur est devenue tellement insistante que personne ne sera surpris le 22 juillet en découvrant à l'occasion de l'EA Play Live l'annonce de la résurrection de Dead Space, et Jeff Grubb vient à nouveau d'en lâcher quelques mots en résumant les choses simplement : pensez aux remakes 2 & 3 de Resident Evil.



En bref, selon ses sources généralement très bonnes, la base de ce retour sera bien celle du premier épisode mais avec une évidente rehausse visuelle et de toutes nouvelles mécaniques, certaines empruntées aux autres épisodes, d'autres totalement inédites pour la franchise, pour une expérience suffisamment différente qui permettrait davantage d'en parler d'un reboot que d'un simple remake.



Rendez-vous dans trois semaines pour confirmer ou non tout cela.