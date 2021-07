Flight Simulator sera bien en 30FPS ''de base'' sur les différents modèles de Xbox Series

Microsoft a dressé un petit mot sur la version Xbox Series dequi arrivera le 27 juillet, expliquant que quel que soit le modèle, ce sera donc du 30FPS, avec de la 4K sur Series X, et donc forcément du 1080p sur Series S.Petit détail néanmoins : cela ne concerne que les TV classiques tandis qu'un boost pourra être obtenu sur les TV plus récentes disposant de la technologie VRR via HDMI 2.1, ce qui pourra donner du 60FPS dans certains cas, ou du variable selon la zone (on parle par exemple de 35/45FPS en survolant un endroit bien chargé comme Paris).Microsoft qui ajoute que les versions PC/Xbox seront aussi bien cross-play que cross-save, et que le marketplace sera identique même si les développeurs tiers n'auront aucune obligation de rendre certaines créations compatibles Xbox. Jorg Neumann (responsable de la série) estime néanmoins que cela devrait être le cas pour la majorité du contenu.