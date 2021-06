Xbox : un show spécial jeudi 17 pour Rare, Obsidian et Ninja Theory

Après une conférence très bien rythmée hier, Microsoft nous offrira un rab ce jeudi à 19h00 avec un showcase spécial en partenariat avec Kinda Funny xCast pour mettre en avant trois des représentants des Xbox Game Studios : Rare, Obsidian et Ninja Theory.Alors on ne va pas commencer à fantasmer car ça risque d'être essentiellement tourné vers des échanges avec les équipes mais qui sait si nous n'aurons pas au moins droit à quelques nouvelles de l'avenir. Car si pour les trois concernés, ont déjà été évoqués hier le deal Pirates de Caraïbes avec, le suivi deou encore l'annonce troll de, reste quand même trois titres des mêmes développeurs dont on aimerait bien du neuf :(Obsidian)(Rare)(Ninja Theory)