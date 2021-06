Naughy Dog encore en phase de recrutement pour son ''premier projet multi autonome'' Naughy Dog encore en phase de recrutement pour son ''premier projet multi autonome''

Plus besoin de faire dans le sous-entendu : Naughty Dog indique officiellement dans de nouvelles offres d'emploi travailler sur un projet multijoueur, et même plus exactement le premier représentant « autonome » dans l'histoire du studio. Une manière de bien faire la distinction entre les jeux qui proposaient une composante multi (comme certains Uncharted ou le premier The Last of Us) ou même ceux qui étaient essentiellement orientés multi mais qui pouvaient néanmoins se pratiquer en solo (Crash Team Racing par exemple).



Cette fois, on parle donc bien d'un projet 100 % multi et si tout porte à croire qu'on pourrait assister à un retour du mode Faction à plus grande échelle vu les envies de l'équipe, on sait aussi qu'il a pu se passer des choses entre les déclarations de septembre 2019 et aujourd'hui, et rien n'indique d'ailleurs que le projet sera au final lié de près ou de loin à une licence existante.



Petit détails néanmoins qui vaut le coup, la description des offres indiquent bien qu'il ne s'agira pas d'un petit projet pour patienter avant l'avenir, mais bien de quelque chose d'aussi ambitieux que les productions solo. De son coté, Hermen Hulst à la tête des PlayStation Studios a récemment indiqué sa volonté de laisser ses équipes proposaient des titres multi capables de proposer une vraie narration. Et c'est la moindre des choses que l'on puisse attendre des Dogs.