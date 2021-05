[Rumeur] Une Sonic Collection pour les 30 ans [Rumeur] Une Sonic Collection pour les 30 ans

Nous fêtons cette année les 30 ans de la franchise Sonic the Hedgehog et on ne peut pas dire que SEGA ait pour l'heure déroulé les annonces même si les sous-entendus sont là pour s'attendre à de nombreuses choses, et voilà justement que le revendeur (FR) « Sogemaly » vient de lister une simplement nommée Sonic Collection à venir pour cette année, au moins sur PS4 même si l'on ne doute à aucun instant que bien d'autres supports feront partie du programme.



Une compilation qui aurait du sens vu le contexte et SEGA n'en est pas à son premier leak potentiel depuis quelques semaine : un remaster de Sonic Colors a récemment été repéré (via un organisme de doublage), sans parler d'un leak autour du deuxième film.



Sinon pour du neuf, il faudra apparemment être encore très patient...