J.Grubb : The Coalition sur Halo Infinite, le prochain Gears... et une nouvelle licence

Le renseigné Jeff Grubb avait déjà déclaré que nous ne verrions pas Gears 6 (ou quel que soit son nom) à l'E3 prochain, Microsoft ayant suffisamment de choses intéressantes à dévoiler cette année tandis que The Coalition a également d'autres choses intéressantes dans les cartons.



Et l'homme précise aujourd'hui ses propos en attestant que outre le prochain épisode de la saga Gears, le studio est bien en renfort sur Halo Infinite qui on l'espère sera livré dans les temps, et confirme en passant qu'un troisième chantier a été lancé, et ce sera « théoriquement » une nouvelle licence. Théoriquement car le terme « nouvelle licence » est très vague et il pourrait en fait s'agir d'un nouveau deal avec Disney, cette fois pour un Star Wars, ce qui serait un deuxième bon coup pour Microsoft après l'annonce d'une adaptation d'Indiana Jones, cette fois par MachineGames.



En revanche, Grubb est incapable de dire (si confirmé) quand a été lancé ce nouveau projet et donc s'il sortira avant ou après le prochain Gears.