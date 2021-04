Charts US : Monster Hunter Rise s'impose, et Outriders crée de nouveau la surprise Charts US : Monster Hunter Rise s'impose, et Outriders crée de nouveau la surprise

Les voyants étaient au vert pour un superbe mois de mars 2021 aux USA et le bilan va on ne peut plus dans ce sens : c'est tout simplement le plus gros mois de mars de l'histoire sur ce territoire avec 5,6 milliards de dollars en CA, soit 18 % de plus que l'année dernière, et ceci grâce à l'apport de deux nouvelles consoles sur le marché.



D'ailleurs la PlayStation 5 garde actuellement le record de la console qui se vend le plus rapidement aux USA (donc désormais sur 5 mois) malgré les gros problèmes de stock, lui laissant une avance sur sa petite sœur la PS4, tandis qu'on ignore si les Xbox Series sont devant ou derrière la courbe de la Xbox One, ne changeant rien au fait que la New Gen de Microsoft subit les mêmes ruptures massives. La Switch elle reste première, comme le veut la coutume.



Quelques détails :



- Monster Hunter Rise est le deuxième meilleur lancement de la saga derrière World, même en comptant le numérique.



- Outriders est décidément le petit succès surprise de Square Enix avec une très belle place en seulement 3 jours sur le marché.



- Spider-Man : Miles Morales dépasse le total des ventes de TLOU 2 et Ghost of Tsushima pour devenir le 3e plus grand succès de l'histoire des PlayStation Studios aux USA, derrière Spider-Man (1er) et God of War (2e).





MEILLEURES VENTES SOFTWARE MARS 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War

2. Monster Hunter Rise

3. Outriders

4. Super Mario 3D World

5. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Assassin's Creed Valhalla

8. Animal Crossing : New Horizons

9. Super Mario 3D All-Stars

10. Minecraft



11. COD Modern Warfare

12. Super Smash Bros Ultimate

13. Pokémon Epée & Bouclier

14. Mortal Kombat 11

15. Crash Bandicoot 4

16. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

17. Madden NFL21

18. NBA 2K21

19. Super Mario Party

20. FIFA 21





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. Super Mario 3D World (=)

3. Spider-Man : Miles Morales (=)

4. Monster Hunter Rise (NEW)

5. Assassin's Creed Valhalla (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. Minecraft (NEW)

8. Madden NFL21 (-3)

9. Animal Crossing : New Horizons (-2)

10. Outriders (NEW)



Virés du classement : Persona 5 Strikers et Ring Fit Adventure