Genshin Impact brise le record de Pokémon Go : 1 milliard de dollars engendrés en 6 mois (sur mobile) Genshin Impact brise le record de Pokémon Go : 1 milliard de dollars engendrés en 6 mois (sur mobile)

Nouveau représentant à la table des F2P qui rapportent beaucoup d'argent (beaucoup beaucoup...), Genshin Impact a selon Sensor Tower dépassé le milliard de dollars en revenus depuis sa sortie en septembre dernier, donc 6 mois seulement, ce qui lui permet de s'octroyer le grand record en dégommant le précédent tenant du titre : Pokémon GO avait mis 9 mois pour atteindre ce cap.



Le site qui ajoute que l'actuel mois de mars est en train de permettre la deuxième meilleure performance pour le titre (après octobre 2020) tout en révélant ci-dessous même si on le savait déjà que par son principe gacha, chaque nouveau personnage fait cracher la carte-bleue des fans, avec des millions de dollars accumulés à chaque lancement.



Ah oui, notez que le milliard de dollars en question, c'est seulement sur mobile et donc sans compter les revenus PC et PlayStation 4, sachant que si tout se passe bien, une version Switch pourrait bien débarquer cette année.