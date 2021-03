Sony s'offre l'EVO Championship Series Sony s'offre l'EVO Championship Series

Plus gros event dans le domaine de la baston eSport, l'Evolution Championship Series (EVO) est désormais entre les mains de Sony Interactive Entertainment… et pas que puisque l'achat s'est fait en collaboration avec l'entreprise RTS, tandis que les cofondateurs de l'EVO (Tony et Tom Cannon) continueront d'être impliqués en tant que conseillers stratégiques.



Donc concrètement, derrière des histoires de business et de gros sous, rien ne change puisqu'on sera susceptible d'y trouver n'importe quel support, incluant la Switch pour du Smash Bros en exemple le plus éloquent.



Le communiqué permet également de repartir avec l'annonce de l'EVO 2021 qui se tiendra de nouveau en format online (pour les raisons que l'on connaît), sur deux périodes : du 6 au 8 août et du 13 au 15 août, avec inscriptions gratuites pour quatre premiers jeux annoncés (d'autres le seront prochainement) :



- Guilty Gear Strive

- Mortal Kombat 11 Ultimate

- Street Fighter V : Champion Edition

- Tekken 7