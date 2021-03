Jade Raymond : d'autres noms et un réalisateur pour le projet du studio Haven Jade Raymond : d'autres noms et un réalisateur pour le projet du studio Haven

Hier, nous apprenions donc qu'après l'échec de son passage chez Google Stadia, Jade Raymond a fondé Haven Studios avec déjà une confiance accordée par Sony Interactive Entertainment qui financera directement un premier projet dont on ne sait encore rien (forcément).



On a donc largement le temps d'en voir la couleur mais en attendant, l'organigramme se précise puisque l'on apprend que les trois cofondateurs sont tous des anciens d'Ubisoft (et Stadia, encore une fois) : Paola Jouyeaux qui fut coproductrice sur plusieurs épisodes de Far Cry, Leon O'Reilly qui fut directeur technique sur les deux boîtes précitées (mais aussi chez EA) et enfin Mathieu Leduc, directeur artistique sur les deux premiers Watch Dogs et le tout premier Assassin's Creed.



Enfin, on découvre que le réalisateur de cette nouvelle licence sera Daniel Drapeau, qui a fait ses armes aussi bien chez Ubisoft comme concepteur (Splinter Cell Blacklist notamment) que chez Eidos Montréal avec un certain Shadow of the Tomb Raider.



Quelques noms intéressants donc, en espérant que les choses se passent bien pour Raymond.