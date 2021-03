Roblox Corporation : la petite boîte indépendante qui pèse aujourd'hui près de 30 milliards de $ Roblox Corporation : la petite boîte indépendante qui pèse aujourd'hui près de 30 milliards de $

Même s'il ne parlera pas beaucoup à une partie du public ici présent (sauf pour ceux qui ont des enfants), Roblox fait pourtant partie des grands phénomènes de la jeunesse sur les dernières années. Son principe est hautement simple sur le papier puisqu'il s'agit dans les grands lignes d'un gros éditeur permettant de créer des mondes/épreuves/skins avec toutes les règles qui vous intéresse, avant de les proposer à la communauté, gratuitement dans certains cas, et payant pour les plus travaillés du lot.



Au départ très discret, le titre a de plus en plus percé sur PC, Xbox One et SURTOUT mobile jusqu'à s'offrir un boost d'audience de 85 % en 2020 (merci la pandémie), poussant la société a triplé les paiements aux développeurs tout en se « contentant » de doubler ses propres revenus : Roblox Corporation tient à rémunérer au mieux les meilleurs créateurs.



Résultat, alors que la boîte va aujourd'hui entrer en bourse avec une valorisation estimée à 29,5 milliards de dollars (et ouais !), on apprend qu'en 2020, pas moins de 1250 développeurs ont pu gagner 10.000$, et 300 dans le lot ont carrément grimpé à plus de 100.000$.