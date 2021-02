Play at Home : précision pour l'offre Wakanim

Dans l'opération Play At Home que vient de relancer Sony, on nous précise en quoi consistera l'offre du service « Wakanim » à compter du 25 mars (pour une période encore indéterminée) : ce sera 90 jours d'accès totalement gratuit, mais uniquement pour les nouveaux comptes qui ne se sont encore jamais abonnés à cette VOD de l'animation au catalogue de plus en plus conséquent.Si vous n'étiez pas là hier, l'opération Play at Home permettra également de repartir gratuitement avecsur PS4 (à télécharger du 1er au 31 mars), mais aussi un ou deux autres jeux encore non spécifiés, Sony comptant poursuivre ses cadeaux jusqu'en juin.