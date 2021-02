Dusk Golem : Resident Evil Outrage sortira environ un an après Village, en exclusivité (tempo) sur Switch Dusk Golem : Resident Evil Outrage sortira environ un an après Village, en exclusivité (tempo) sur Switch

Il fut repéré dans les documents leakés de Capcom sous le nom de code « Outrage », et Dusk Golem a fait parler ses nombreuses sources pour confirmer que celui qui s'appelle en fait Resident Evil Outrage est bien en développement, et serait une sorte de « Revelations 3 » en plus ambitieux autant en budget qu'en terme de chantier (4 ans qu'il serait en préparation), mettant en scène Rebecca Chambers et le retour de deux autres personnages.



La surprise, même si certaines rumeurs allaient déjà dans ce sens, c'est que ce serait un titre en exclusivité temporaire sur Switch (à l'instar du premier Revelations sur 3DS), prévu plus ou moins un an après Village (l'année prochaine donc). Resident Evil Outrage sortira ensuite sur les autres supports, probablement en cross-gen si Capcom a encore envie de sortir des jeux PS4/One en 2022.