Joycon Drift : Nintendo poursuivit jusqu'au Québec Joycon Drift : Nintendo poursuivit jusqu'au Québec

La Nintendo Switch va bientôt fêter ses 4 bougies, pour autant d'années où les consommateurs ont fait face à la problématique du joycon drift qui a poussé de nombreuses organisations a intenté une plainte contre Nintendo.



Et c'est aujourd'hui du coté du Québec que le cabinet d'avocats Lambert se saisit se l'affaire, représentant une cliente ayant comme un paquet d'autres rencontré ce couac technique après seulement plusieurs mois d'utilisation, poussant le cabinet à faire un appel aux consommateurs ayant subit la même chose pour rejoindre la plainte et tenter une class action qui sera ensuite déposée face à un juge de la cour suprême.



Lambert Avocat demande une compensation financière pour tous les clients qui ont fait face au joycon drift et met en avant ce « défaut important, grave et caché », qui viole la loi sur la protection du consommateur, cette dernière stipulant que tout bien acheté doit être « durable en utilisation normale et dans une durée raisonnable », ce qui n'est pas trop le cas des contrôleurs qui peuvent partir en sucette en moins d'un an.



Cette affaire vient d'ajouter à la plainte de l'organisation française UFC-Que Choisir, même chose du coté des USA (Californie du Nord et Seattle), le recours collectif intenté contre Nintendo of America, et plus récemment un groupe d'organisations européennes qui est en train de constituer un épais dossier sur la situation.