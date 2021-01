Charts US : démarrage fort de Cyberpunk 2077 et le top 10 software de 2020 Charts US : démarrage fort de Cyberpunk 2077 et le top 10 software de 2020

Petit point charts avec l'habituel rapport de NPD qui vient nous faire le bilan US pour le mois de décembre, bien évidemment en hausse par le lancement de la nouvelle génération (quand bien même les stocks ont foireux) mais aussi une Switch qui fait la fière en étant de nouveau la console leader pour le mois, pour l'année, s'octroyant également la médaille d'argent : de toute l'histoire des consoles, seule la Wii (en 2008) a fait plus de ventes sur ce territoire en une année.



La PlayStation 5 est la deuxième console de l'année (en terme de valeur) tandis que la PlayStation 4 a cette place si on parle de ventes. Aucun mot coté Xbox malheureusement.



Coté Software :



- Nous avons le bilan software de l'année, dont Animal Crossing : New Horizons (3e) qui est la meilleure vente physique sur un an pour Nintendo depuis Wii Fit Plus en 2010, mais aussi The Last of Us II (6e) qui est aujourd'hui le troisième plus grand succès de l'histoire de Sony aux USA, derrière Marvel's Spider-Man et God of War.

- Cyberpunk 2077 débute à la deuxième place, sans inclure les ventes numériques.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE DECEMBRE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et ici Cyberpunk 2077.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Black Ops – Cold War

2. Cyberpunk 2077

3. Assassin's Creed Valhalla

4. Spider-Man : Miles Morales

5. Madden NFL 21

6. Animal Crossing : New Horizons

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. NBA 2K21

9. Immortals Fenyx Rising

10. Super Mario 3D All-Stars



11. Super Smash Bros. Ultimate

12. Just Dance 2021

13. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

14. FIFA 21

15. New Super Mario Bros U DX

16. Super Mario Odyssey

17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

18. Super Mario Party

19. Ring Fit Adventure

20. Mortal Kombat 11





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two

- Ventes eShop non inclues



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. COD Modern Warfare (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (=)

4. Madden NFL 21 (=)

5. Assassin's Creed Valhalla (+2)

6. The Last of Us II (-1)

7. Ghost of Tsushima (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

9. Super Mario 3D All Stars (+1)

10. Final Fantasy VII Remake (-2)