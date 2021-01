Bientôt 5 millions de Switch en France Bientôt 5 millions de Switch en France

Comme chaque année, le boss de Nintendo France (Philippe Lavoué) passe faire un petit coucou au Figaro pour faire le point sur la situation de l'entreprise dans notre hexagone, donc celui de la Switch où l'on apprend que « 7 % des français » possèdent la console, ce qui donne donc environ 4,7 millions de machines vendues, soit 1,4 millions en 2020.



L'année du Covid (ou la première année dira t-on tristement) aura permis à Nintendo de s'offrir une croissance de 40 % alors que la Switch aborde sa quatrième année de carrière, soit une première dans l'histoire de l'entreprise, en rappelant que la meilleure vente physique de 2020 était donc Animal Crossing : New Horizons, brisant le combo de FIFA et le retour d'un jeu Nintendo en tête de classement depuis Mario Kart Wii en 2008.



On notera enfin que l'homme déclare que la machine n'en est pas encore au milieu de son cycle, chose assez difficile à croire quand le PDG même de Nintendo déclarait l'année dernière avoir quasiment atteint cette étape. Mais qui sait si les plans n'ont pas changé...